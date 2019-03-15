Хацкевича не уволят: журналист рассказал о последнем шансе тренера ''Динамо''

Несмотря на результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" – "Челси", тренера киевской команды Александра Хацкевича не уволят.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил спортивный журналист Константин Андриюк. Он уверен, в том, что президент клуба Игорь Суркис дождется окончания нынешнего сезона.

"Мой прогноз, что Хацкевич не уйдет в отставку. Но если он проиграет чемпионство и Кубок, то понятно, что его уволят. Больно, но все понимают, что это была игра с "Челси". Есть подозрение, что очевидно, "Динамо" надеется на чемпионство, а это – прямой пропуск в Лигу чемпионов. Лично я не вижу, благодаря чему нынешнее киевское "Динамо" может выиграть чемпионство у "Шахтера". Но опять будет потерян сезон Лиги Европы", – сказал он.

Журналист рассказал, что на матч с "Челси" пришли около 65 000 болельщиков. То, что в сети сообщают, что половина зрителей ушли со стадиона после первого тайма, – это неправда, убежден он.

"Динамо" - "Челси" УЕФА

"Кто-то написал, что значительная часть людей ушла после первого тайма. Это неправда, ведь я был на стадионе и видел, что пошли процентов 10 зрителей. Также я читал некоторые отзывы, что "Динамо" как-то себя проявляло в первые минуты до забитого мяча. Простите, первый мяч забитый на пятой минуте и это все, на что способно нынешнее "Динамо". Да, мы понимаем, что это "Челси", но это очень стыдно", – отметил Андриюк.

Журналист проанализировал кадровую политику киевского "Динамо". Он объяснил, что форвард Фран Соль, которого купили недавно, к сожалению, из-за травмы пропустит матчи.

"Оказалось, если нет Соля и Беньямина Вербича, то выходит, что нет команды, которая может хотя бы бороться и достойно не проиграть нынешнему лондонскому "Челси". Откуда взялись пять пропущенных мячей? За это очень стыдно. После счета "0 2" хотелось встать и уйти со стадиона, но я остался со спортивным интересом, сколько еще забьет "Челси", – сказал Андриюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" проиграло английскому "Челси" и вылетело из турнира. Домашний поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 0:5.

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