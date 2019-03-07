Хацкевич прокомментировал поражение от "Челси"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказался о матче его команды против "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы. Белорусский специалист отметил невероятные действия соперника.
"По сравнению с нашим чемпионатом интенсивность сумасшедшая, сравнивать невозможно. В первом тайме нам не хватило смелости, очень сильный прессинг был со стороны "Челси". Надеюсь, что мы в воскресенье обыграем "Арсенал-Киев" и с хорошим настроением выйдем на ответный матч с "Челси", - сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.
Наставник киевского "Динамо" признался, что его команда поначалу боялась соперника.
"Нам нужно добавить уверенности. Я не могу сказать, что мы весь матч выглядели неубедительно. В первом тайме - да. Мы начали во втором тайме более активно действовать, крайние защитники активно подключались к атакам, улучшили работу с мячом", - похвалил своих подопечных Хацкевич.
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" уступило "Челси" в выездном поединке Лиги Европы. Наша команда пропустила три мяча, не сумев ответить голом на выезде.
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