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Хацкевич прокомментировал поражение от "Челси"

8.6тЧитать материал на украинском

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказался о матче его команды против "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы. Белорусский специалист отметил невероятные действия соперника.

"По сравнению с нашим чемпионатом интенсивность сумасшедшая, сравнивать невозможно. В первом тайме нам не хватило смелости, очень сильный прессинг был со стороны "Челси". Надеюсь, что мы в воскресенье обыграем "Арсенал-Киев" и с хорошим настроением выйдем на ответный матч с "Челси", - сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.

Хацкевич прокомментировал поражение от "Челси"

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Наставник киевского "Динамо" признался, что его команда поначалу боялась соперника.

"Нам нужно добавить уверенности. Я не могу сказать, что мы весь матч выглядели неубедительно. В первом тайме - да. Мы начали во втором тайме более активно действовать, крайние защитники активно подключались к атакам, улучшили работу с мячом", - похвалил своих подопечных Хацкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" уступило "Челси" в выездном поединке Лиги Европы. Наша команда пропустила три мяча, не сумев ответить голом на выезде.

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Темы
Лига ЕвропыДинамо - Челси
Персона
Александр Хацкевич
Место
АнглияЛондон
Теги
ФК Динамо КиевФК Челси
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Pooh Vini
Pooh Vini
Выйдем на игру с хорошим настроением.збсь план на игру
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Нечаев Михаил
Нечаев Михаил
Чо там,недотренер,удивлён те ,как англичане играли?Ну прям,ненормальные какие-то!Играли в футбол,а не делали вид,что несут тяжёлую и неподъёмную ношу,как ты и команда под твоим руководством!У вас там круговая порука,футболисты попросят за недотренера,чтобы не напрягаться,недотренер почти два года отмазывается тем,что типа строит команду.А ты умеешь,трусливое не уважающее даже себя чмо?
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