Хачериди выгоняют из команды: спортивные итоги 21 января

Хачериди выгоняют из ПАОКа, а промоутер Усика готов пойти на радикальный шаг. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 21 января.

Кроме того, Моуриньо едва не опозорился с Зинченко, Свитолина в тяжелейшем матче пробилась в четвертьфинал Australian Open и умер легендарный украинский баскетболист. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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