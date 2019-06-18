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Хачериди рассказал, как показал флаг Украины в РФ: спортивные итоги 17 июня

1.2тЧитать материал на украинском

Знаменитый российский боксер Дмитрий Кудряшов потерпел поражение кровавым нокаутом, а экс-футболист "Динамо" Евгений Хачериди рассказал, как показал российским фанатам флаг Украины на матче Лиги чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 17 июня.

Кроме того, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум сделал резкое заявление о бое украинца. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Персоны
Евгений ХачеридиФранческо ТоттиВасилий Ломаченко
Теги
ФК Динамо КиевФК Шахтер
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Украинский народ - родной и братский народ для России. И можете показывать украинский флаг в России хоть 24 часа в сутки, никто возражать не будет! Слава Добру, Любви, Справедливости и Дружбе!
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