Хачериди рассказал, как показал флаг Украины в РФ: спортивные итоги 17 июня

Знаменитый российский боксер Дмитрий Кудряшов потерпел поражение кровавым нокаутом, а экс-футболист "Динамо" Евгений Хачериди рассказал, как показал российским фанатам флаг Украины на матче Лиги чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 17 июня.

Кроме того, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум сделал резкое заявление о бое украинца. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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