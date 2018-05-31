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Хачериди подписал контракт с новым клубом

1.4тЧитать новость на украинском

Защитник сборной УкраиныЕвгений Хачериди официально оформил отношения с греческим ПАОКом, подписав контракт с клубом на правах свободного агента.

Подробностей сделки пока нет. Известно лишь, что в новом клубе футболист будет выступать под 34 номером, как и в "Динамо".

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Хачериди попрощался с киевскими болельщиками в письме, которое опубликовано на страницах FootballHub.

"У меня было достаточно времени за последние пару месяцев побыть в одиночестве и подготовить себя к этому моменту. Для меня, обычного парня из Мелитополя, эти последние десять лет были настоящей сказкой, теперь я это понимаю. Ты никогда не сможешь забыть команду, город, где практически все в твоей жизни произошло впервые: любовь, слава, деньги, слезы, поражения. Я стал здесь мужчиной", - говорится в письме.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" близко к подписанию бразильского футболиста.

Персона
Евгений Хачериди
Объекты
ФК Динамо КиевПАОК
Источник
Источник:Динамо Киев от Шурика
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