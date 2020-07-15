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Гвардиола установил рекорд АПЛ

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола оформил впечатляющее достижение.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола добыл 111-ю победу в первых 150 матчах в чемпионате Англии, установив рекорд АПЛ – за 150 игр он одержал на 6 побед больше, чем любой другой тренер.

Как сообщает OtpaSport, это достижение испанец установил в поединке 36-го тура английской Премьер-лиги против "Борнмута" (2:1).

Гвардиола выиграл 111 матчей

Гвардиола выиграл 111 матчей Twitter OptaSport

На втором месте идет Жозе Моуриньо ("Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм") – 105 побед, на третьем – тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп (92), на 4-м – экс-тренер МЮ Алекс Фергюсон (90), на 5-м – экс-тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш (85).

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола получит около 165 миллионов евро на трансферы, чтобы укрепить состав команды перед стартом нового сезона.

АнглияЧемпионат АнглииФК Манчестер СитиПеп Гвардиола
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