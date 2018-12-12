Громкое фиаско "Реала" и печаль "Шахтера": результаты Лиги чемпионов 12 декабря

В Европе состоялся шестой тур самого престижного футбольного клубного турнира континента – Лиги чемпионов. 16 команд в среду, 12 декабря, провели поединки в группах E, F, G и H.

Из результатов стоит отметить позор "Реала" в матче с ЦСКА, утраченную победу "Шахтера" в матче против "Лиона", а также сенсационное поражение "Ювентуса" от "Янг Бойз". Кроме того, "Виктория" Плзень одолела "Рому", "Аякс" вырвал ничью в матче против мюнхенской "Баварии", а "Манчестер Сити" разобрался с "Хоффенхаймом".

В остальных поединках "Валенсия" одолела "Манчестер Юнайтед", а "Бенфика" минимально обыграла АЕК.

Результаты 12 декабря

Группа E

"Аякс" Голландия – "Бавария" Германия 3:3 (0:1, 3:2)

Голы: 0:1 – 13 Левандовски, 1:1 – 61 Тадич, 2:1 – 82, пенальти Тадич, 2:2 – 87, пенальти Левандовски, 2:3 – 90 Коман, 3:3 – 90, автогол Зюле.

"Аякс" – Онана, Вебер, де Лигт, Блинд, Мазрауи, Зиеш, де Йонг, Тадич, ван де Бек (Дольберг, 78), Нерес (Хунтелар, 89), Тальяфико.

"Бавария" – Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Киммих, Гнабри (Алькантара, 62), Горетцка (Саншеш, 89), Рибери (Коман, 71), Рафинья, Мюллер, Левандовски.

Предупреждения: Киммих (28), Рафинья (37), де Лигт (40), Блинд (63), Тальяфико (90).

Удаления: Вебер (67), Мюллер (75).

FC Bayern München

FC Bayern München

FC Bayern München

"Бенфика" Португалия – АЕК Греция 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 88 Гримальдо.

"Бенфика" – Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда, Жардел, Жедсон Фернандеш, Алфа Семеду, Рафа Силва (Живкович, 35), Пицци (Серви, 59), Жоау Фелиш (Кастильо, 77), Сеферович.

АЕК – Баркас, Чигринский, Иконому, Чосич, Бакакис, Моран (Родриго Гало, 77), Галанопулос, Клонаридис (Янниотас, 61), Хульт, Бойе (Манталос, 68), Понсе.

Предупреждения: Диаш (37), Хульт (73), Галанопулос (82).

Удаление: Галанопулос (87).

Группа F

"Шахтер" Украина – "Лион" Франция 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 22 Мораес, 1:1 – 65 Фекир.

"Шахтер" – Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Хочолава (Бутко, 46), Майкон, Степаненко, Коваленко (Кайоде, 83), Марлос (Болбат, 87), Тайсон, Мораес.

"Лион" – Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Менди, Денайер, Фекир (Дюбуа, 89), Тузар, Траоре (Ндомбеле, 72), Ауар, Депай (Дембеле, 80), Тете.

Предупреждения: Марсал (8), Фекир (68), Болбат (87).

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

"Манчестер Сити" Англия – "Хоффенхайм" Германия 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 16, пенальти Крамарич, 1:1 – 45 Сане, 2:1 – 61 Сане.

"Манчестер Сити" – Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Стоунз (Уокер, 46), Зинченко (Делф, 64), Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Бернарду Силва (Компани, 85), Сане, Габриэл Жезус.

"Хоффенхайм" – Бауманн, Адамс, Хюбнер, Кадержабек, Шульц, Гриллич, Гайгер (Амири, 63), Битенкур (Бельфодиль, 70), Бренет (Нелсон, 46), Жоэлинтон, Крамарич.

Предупреждения: Гриллич (64), Жоэлинтон (77).

If that had of gone in... 😱 pic.twitter.com/cKhy7qC02D — Manchester City (@ManCity) 12 декабря 2018 г.

Группа G

"Реал" Мадрид, Испания – ЦСКА Россия 0:3 (0:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 37 Чалов, 0:2 – 43 Щенников, 0:3 – 73 Сигурдссон.

"Реал" Мадрид – Куртуа, Одриосола, Вальехо, Хавьер Санчес, Марсело (Карвахаль, 74), Вальверде, Льоренте (Кроос, 58), Асенсио, Иско, Винисиус Жуниор, Бензема (Бэйл, 46).

ЦСКА – Акинфеев, Набабкин, Родриго Бекао, Магнуссон, Фернандес, Бистрович, Обляков (Кучаев, 89), Щенников, Сигурдссон (Нисимура, 90), Влашич, Чалов (Эрнандес, 84).

Предупреждения: Щенников (78), Вальверде (90).

Real Madrid C.F.

Real Madrid C.F.

Real Madrid C.F.

"Виктория" Пльзень, Чехия – "Рома" Италия 2:1 (0:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 62 Коваржик, 1:1 – 67 Ундер, 2:1 – 72 Хоры.

"Виктория" Пльзень – Грушка, Гавел, Гейда, Губник, Лимберски, Прохазка, Грошовски, Копиц (Петржела, 71), Чермак (Горшава, 82), Коваржик, Хоры (Ржезничек, 87).

"Рома" – Миранте, Сантон (Флоренци, 75), Манолас, Маркано, Коларов, Кристанте, Нзонзи (Пеллегрини, 80), Ундер, Пасторе (Дзаньоло, 59), Клюйверт, Шик.

Предупреждения: Лимберски (22), Клюйверт (79), Пеллегрини (89).

Удаление: Пеллегрини (90).

Группа H

"Янг Бойз" Швейцария – "Ювентус" Италия 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 30, пенальти Оаро, 2:0 – 68 Оаро, 2:1 – 80 Дибала.

"Янг Бойз" – Вельфли, Камара, Гарсия, Мбабу, Бенито, Соу (Вютрих, 90), Лаупер, Эбишер, Фасснахт (Бертоне, 80), Оаро, Нгамале (Шик, 85).

"Ювентус" – Шченсны, Де Шильо (Дибала, 72), Бонуччи, Ругани, Пьянич (Джан, 65), Куадрадо (Алекс Сандро, 23), Бентанкур, Дуглас Коста, Бернардески, Манджукич, Роналду.

Предупреждения: Камара (62), Бернардески (64), Гарсия (72), Вельфли (83).

BSC Young Boys

BSC Young Boys

BSC Young Boys

BSC Young Boys

"Валенсия" Испания – "Манчестер Юнайтед" Англия 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 17 Солер, 2:0 – 47, автогол Джонс, 2:1 – 87 Рэшфорд.

"Валенсия" – Доменек, Тони Лато (Гарай, 51), Пиччини, Рубен Везу, Диакаби, Парехо, Солер, Черышев (Ферран Торрес, 66), Кондогбиа, Санти Мина (Родриго, 68), Батшуайи.

"Манчестер Юнайтед" – Ромеро, Джонс, Рохо (Янг, 46), Байи, Валенсия, Перейра, Феллайни, Мата, Погба, Фред (Рэшфорд, 57), Лукаку (Лингард, 69).

Предупреждения: Валенсия (11), Тони Лато (28), Байи (30), Рэшфорд (81).

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики в Киеве едва не сорвали матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" на НСК "Олимпийский".