Громкое фиаско "Реала" и печаль "Шахтера": результаты Лиги чемпионов 12 декабря

В Европе состоялся шестой тур самого престижного футбольного клубного турнира континента – Лиги чемпионов. 16 команд в среду, 12 декабря, провели поединки в группах E, F, G и H.

Из результатов стоит отметить позор "Реала" в матче с ЦСКА, утраченную победу "Шахтера" в матче против "Лиона", а также сенсационное поражение "Ювентуса" от "Янг Бойз". Кроме того, "Виктория" Плзень одолела "Рому", "Аякс" вырвал ничью в матче против мюнхенской "Баварии", а "Манчестер Сити" разобрался с "Хоффенхаймом".

В остальных поединках "Валенсия" одолела "Манчестер Юнайтед", а "Бенфика" минимально обыграла АЕК.

Результаты 12 декабря

Группа E

Группа F

