Григорию Суркису вручен Кубок Европы

Среди подарков, полученных почетным членом УЕФА Григорием Суркисом по случаю 70-летия, одним из самых ценных и уж точно самым символичным стал презент от президента Европейского футбольного союза Александера Чеферина.

Руководитель УЕФА преподнес юбиляру точную копию Кубка Европы – трофея, который вручается сборной-чемпиону Старого Света.

Серебряная амфора – приз триумфаторам турнира, считающегося главным соревнованием под эгидой УЕФА. Раз в четыре года награда достается сильнейшей национальной команде континента. В 2012 году Кубок Европы был одним из главных героев турнира, который совместно организовали и провели Украина и Польша.

При этом тогдашний президент Европейского футбольного союза Мишель Платини заявил, что Евро-2012 – лучшее из когда-либо проводившихся подобных состязаний, признав также решающий вклад Григория Суркиса в это историческое событие.

Подарок господина Чеферина – символ эстафеты этого высокого признания, знак почтения к Григорию Михайловичу, долгие годы плодотворно работавшему в управленческой команде УЕФА, с пользой как для самой организации, так и для Украины, после Евро-2012 получившей право провести еще и финальный поединок Лиги чемпионов-2018.

Платини – еще один почетный гость юбилея Григория Суркиса – рассказал о предыстории последнего события в эксклюзивном материале для одной из глав книги "Эпоха Суркиса", увидевшей свет к торжеству.

"На одном из заседаний Исполкома УЕФА я высказал идею выбрать Киев хозяином финала Лиги чемпионов, – вспоминает француз. – Поскольку началась агрессия в Украину со стороны России, а в 2018-м Российская Федерация собиралась принять чемпионат мира, мне хотелось, чтобы в Украине в том же году тоже состоялось какое-нибудь знаковое событие. Эту инициативу охотно поддержали члены Исполкома УЕФА. Григорий Суркис, с которым мы, конечно же, постоянно консультировались, сразу включился в работу по реализации проекта. Правда, официально об этом решении объявили уже после моего ухода с должности президента УЕФА..."

Именно решение о проведении в Киеве решающего матча главного клубного турнира стало первым знаковым вердиктом Исполкома УЕФА при новом президенте ассоциации – Александре Чеферине.

На юбилее своего украинского коллеги словенец присутствовал не только как частное лицо, но и как глава авторитетной организации, от имени которой, собственно, и преподнесен ценный во всех отношениях подарок. На Кубке Европы, подаренном Суркису, красуется гравировка: "1 июля 2012 года: финал УЕФА Евро в Украине. 4 сентября 2019 года: 70-летие Григория Суркиса. Две вехи в европейском Футболе. С Днем рождения и спасибо тебе, Григорий! УЕФА".

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