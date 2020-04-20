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20 апреля • обновлено в 10:26
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"Готов ко всему": Ребров высказался о возвращении в "Динамо"

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Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал возможное возвращение в киевское "Динамо", с которым он работал в 2014-2017 годах.

"Вариант любой может случиться. Все, что угодно. Особенно, когда ты работаешь тренером. Это не контракт игрока, у которого на пять лет защищенный контракт, и он пять лет может сидеть ровно. Тренер должен быть готов ко всему, и что будет завтра никто не знает", – сказал Ребров в интервью программе "Великий футбол".

Сергей Ребров

Сергей Ребров

Динамо Киев от Шурика

Он также отметил, что находится в хороших отношениях с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, несмотря на то, что они давно уже не общались.

"Давно не общались, но все равно с Игорем Михайловичем мы в хороших отношениях. Раньше общались. Сейчас просто и я давно не был в Киеве. Но я всегда с уважением относился и к нему, и к "Динамо", которое дало мне шанс стать тем, кем я стал", – добавил тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Ребров раскритиковал легионеров "Динамо", которые выступали за команду под его руководством.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Игорь Суркис Сергей Ребров
Теги
ФК Ференцварош ФК Динамо Киев
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