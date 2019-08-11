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Гол тура! Футболист "Александрии" забил фантастический победный мяч в УПЛ

1.5т Читать материал на украинском

Нападающий "Александрии" Денис Безбородько отметился феноменальным ударом в 3-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

25-летний уроженец Чернигова принес победу своей команде в матче против донецкого "Олимпика" (2:1).

На 61-й минуте Денис оказался с мячом недалеко от штрафной, взглядом оценил расположение голкипера и первым же касанием с лету пробил. Молниеносный "выстрел" попал четко под перекладину.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться этим шедевром.

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Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Иордании отметился космическим ударом в домашнем товарищеском матче против Индии. 36-летний голкипер, на 25-й минуте выбивая мяч из своей штрафной, забил невероятный гол

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Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Александрия
Тег
ФК Александрия
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