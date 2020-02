Гол сезона? Немецкий футболист забил пушечным ударом из-за штрафной

В матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу, в котором "Вердер" принимал на своем поле "Боруссию" из Дортмунда, был забит потрясающий гол ударом из-за пределов штрафной.

В официальном Twitter турнира было опубликовано видео пушечного удара немецкого полузащитника "Вердера" Леонардо Биттенкурта с подписью "Претендент на лучший гол сезона". Футболист подобрал мяч в 23 метрах от ворот и мощным ударом с лета поразил дальнюю "девятку" ворот.

A goal of the season contender from @lbittencourt32 😱#DFBPokal #SVWBVB 2-0 pic.twitter.com/4wQfdqiKw7