Гокипер "Динамо" о матче "Барселоной": я как в сказку попал

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет заявил, что испытал невероятные эмоции после дебюта в Лиге чемпионов в матче третьего тура группового турнира против "Барселоны".

В интервью телеканалам "Футбол 1/2/3" 18-летний вратарь киевлян рассказал, что его команда почувствовала уверенность в свои силах, как только смогла взять мяч под контроль. Он также считает, что теперь "Динамо" сможет хорошо подготовиться к поединку с "Шахтером" в украинской Премьер-лиге.

"Честно, я как в сказку попал! Такой стадион, впервые вышел в Лиге чемпионов. Это мечта любого футболиста. Когда взяли мяч под контроль, то почувствовали, что можем с ними играть. Но там на линии хорошо действовал вратарь. Месси хорошо пробил пенальти, он один из лучших в мире в этом аспекте. Проанализировали с тренером, посмотрели, кто и куда может бить. Мы вышли спокойно играть, на нас не было давления. Мы не волновались, с такими соперниками приятно играть. Я думаю, что мы сможем хорошо подготовиться к Шахтеру", – поделился своим мнением Нещерет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о результате матча с "Барселоной" высказался капитан "Динамо" Виктор Цыганков.