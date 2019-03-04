Гниет: у Кокорина возникли серьезные проблемы в российской тюрьме

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин пожаловался на лечение в СИЗО "Бутырка".

Ромашов заявил, что в следственном изоляторе Кокорину делали электрофорез и сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. В результате форвард получил загноение ноги. Адвокаты просят допустить к футболисту более квалифицированных врачей, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката футболиста Андрея Ромашова.

Александр Кокорин КП

В январе Кокорин пожаловался на ухудшение состояния колена. Он рассказал, что врач в СИЗО не может оказать ему необходимую помощь. В свою очередь Ромашов заявил, что в "Бутырке" его клиента могут сделать инвалидом.

Футболист получил травму крестообразных связок колена в марте 2018 года. Он перенес операцию в Риме и прошел курс реабилитации.

Новости Суд принял новое решение по Кокорину и Мамаеву

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября прошлого года из-за участия в двух драках в Москве 8 октября.

Тверской суд Москвы принял решение продлить арест футболистов до 8 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Кокорин и Павел Мамаев утром 8 октября в одной из кофеен Москвы избили чиновника МинпромторгаРоссии. Незадолго до этого футболисты, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, вместе с друзьями нанесли черепно-мозговую травму водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!