Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Как сообщает издание BBC, 57-летнему специалисту успешно сделали катетеризацию сердца. Ожидается, что он сможет покинуть больницу в понедельник, 4 мая.
Рональд Куман
Sportarena
Жена Кумана Бартина рассказала, что оперативность действий медиков помогла стабилизировать ситуацию.
"Скорость, с которой его доставили в больницу, и быстрое вмешательство врачей помогли стабилизировать его состояние", – сказала она.
Экс-футболист "Барселоны" и сборной Нидерландов стал главным тренером национальной команды в 2018 году.
Напомним, что на Евро-2020, которое было перенесено на лето 2021 года, соперникам Украины на групповом этапе станут Нидерланды, Австрия и победитель плей-офф пути D.
Как сообщал OBOZREVATEL, шестикратный чемпион Англии в составе "Ливерпуля" Кенни Далглиш был госпитализирован с коронавирусом.
О спорте во всей красе – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.