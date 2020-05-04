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4 мая • обновлено в 11:22
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Главный тренер соперников сборной Украины на Евро-2020 Роналдь Куман госпитализирован

1.3т
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Как сообщает издание BBC, 57-летнему специалисту успешно сделали катетеризацию сердца. Ожидается, что он сможет покинуть больницу в понедельник, 4 мая.

Рональд Куман

Рональд Куман

Sportarena

Жена Кумана Бартина рассказала, что оперативность действий медиков помогла стабилизировать ситуацию.

"Скорость, с которой его доставили в больницу, и быстрое вмешательство врачей помогли стабилизировать его состояние", – сказала она.

Экс-футболист "Барселоны" и сборной Нидерландов стал главным тренером национальной команды в 2018 году.

Напомним, что на Евро-2020, которое было перенесено на лето 2021 года, соперникам Украины на групповом этапе станут Нидерланды, Австрия и победитель плей-офф пути D.

Как сообщал OBOZREVATEL, шестикратный чемпион Англии в составе "Ливерпуля" Кенни Далглиш был госпитализирован с коронавирусом.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Евро-2020
Тег
Сборная Нидерландов по футболу
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