Главный тренер "Брюгге" сообщил о разговоре с Суркисом

Главный тренер бельгийского "Брюгге" Филипп Клеман подвел итог поединку квалификации Лиги чемпионов в Киеве, а также поделился подробностями разговора с президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

"Сценарий матча был непростым, ведь в Киеве был и быстрый пропущенный мяч, и сомнительная красная карточка. Тем не менее, мы доминировали, имея преимущество во владении мячом - 58%. Даже президент "Динамо" поздравил нас с тем, что мы сыграли лучше, чем его команда", - признался Клеман, чьи слова передает пресс-служба "Брюгге".

Филипп Клеман dynamomania.com

На его взгляд, основную роль в результате сыграла психологическая стойкость футболистов команды гостей.

"Нам пришлось бороться до последней секунды, чтобы праздновать этот успех. Я очень доволен психологической стойкостью наших ребят. Наши игроки не сдаются. Это то, что следует использовать в следующих матчах", - добавил Клеман.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник "Динамо" Александр Хацкевич допустил вариант со своей отставкой, косвенно подтвердив свою вину в вылете команды из Лиги чемпионов.

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