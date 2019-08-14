Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Главный тренер "Брюгге" сообщил о разговоре с Суркисом

3.4т Читать материал на украинском

Главный тренер бельгийского "Брюгге" Филипп Клеман подвел итог поединку квалификации Лиги чемпионов в Киеве, а также поделился подробностями разговора с президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

"Сценарий матча был непростым, ведь в Киеве был и быстрый пропущенный мяч, и сомнительная красная карточка. Тем не менее, мы доминировали, имея преимущество во владении мячом - 58%. Даже президент "Динамо" поздравил нас с тем, что мы сыграли лучше, чем его команда", - признался Клеман, чьи слова передает пресс-служба "Брюгге".

Филипп Клеман

Филипп Клеман

dynamomania.com

Новости
"Вы трепло": реакция соцсетей на вылет "Динамо" из Лиги чемпионов

На его взгляд, основную роль в результате сыграла психологическая стойкость футболистов команды гостей.

"Нам пришлось бороться до последней секунды, чтобы праздновать этот успех. Я очень доволен психологической стойкостью наших ребят. Наши игроки не сдаются. Это то, что следует использовать в следующих матчах", - добавил Клеман.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник "Динамо" Александр Хацкевич допустил вариант со своей отставкой, косвенно подтвердив свою вину в вылете команды из Лиги чемпионов.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Темы
Лига чемпионов Динамо – Брюгге
Место
Украина Киев
Теги
ФК Брюгге ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После вылета киевского «Динамо» из «Лиги чемпионов» осталось узнать, это команда «Лиги Европы или «Лиги смеха».
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...