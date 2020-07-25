Гиоане сказал, что будет с болельщиками "Динамо" после побед Луческу

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Тибериу Гиоане заявил, что фанаты столичной команды могу полюбить Луческу, если он начнет показывать результаты в клубе.

Румынский футболист рассказа, что у него на родине это назначение восприняли с радостью.

"Футбольный мир в Румынии ждал уже, что Мистер примет команду. Возраст? Смотрите на Ибрагимовича или Роналду. Это просто цифры, которые меняются каждый год. Я считаю, что он очень хороший тренер и профессионал. Я думаю, он принесет много пользы "Динамо". Читал, что это рискованный шаг президента, но кто не рискует, тот не выигрывает. Если болельщики настолько против Луческу, то они еще сильнее будут его любить, когда он будет выигрывать", - цитирует Гиоане телеканал "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.

Также стало известно, что Мирче будет помогать экс-тренер "Шахтера" – молдавский специалист Александр Спиридон.

Сразу после презентации Луческу прокомментировал свое назначение на пост тренера "Динамо".

Позже СМИ сказали, сколько румын будет получать в киевской команде.

После подписания Луческу Олег Блохин заявил, что он в шоке и ему плюнули в душу.