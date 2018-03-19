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Где смотреть Украина – Саудовская Аравия: расписание трансляций товарищеского матча

3.2тЧитать новость на украинском

Сборная Украины по футболу в пятницу, 23 марта, проведет первый для себя матч в 2018 году. В испанской Марбелье подопечные Андрея Шевченко встретятся с одним из участников будущего чемпионата мира в России Саудовской Аравией.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Саудовская Аравия. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

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Поддержать "желто-синих" в спарринге с азиатской командой можно будет благодаря трансляции на общенациональном канале "Украина". Кроме того, эфир из Испании проведет специализированный "Футбол 1".

Отметим, что сборные Украины и Саудовской Аравии встречались друг с другом на чемпионате мира 2006 года в Германии. Тогда в Гамбурге наша команда деклассировала соперника – 4:0, добыв дебютную для себя победу на футбольных Мундиалях. Голами в составе "желто-синих" отметились Андрей Русол, Сергей Ребров, Андрей Шевченко и Максим Калиниченко.

Сборная Саудовской Аравии на ЧМ-2018 выступит в группе А вместе с командами России, Египта и Уругвая. Любопытно, что 14 июня азиаты сыграют с хозяевами турнира в матче-открытии. Аравийцы и россияне являются худшими командами Мундиаля по рейтингу ФИФА.

Как сообщал "Обозреватель", главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отказался от услуг полузащитника киевского "Динамо" Дениса Гармаша.

Объект
сборная Украины по футболу
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