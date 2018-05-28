Где смотреть Украина – Марокко: расписание трансляций товарищеского матча

Сборная Украины по футболу в четверг, 31 мая, проведет товарищеский матч с участником чемпионата мира 2018 года командой Марокко. Поединок пройдет в Швейцарии на стадионе "Стад де Женев", который принимал игры Евро-2008. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Марокко. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию из Женевы можно будет увидеть на общенациональном канале "Украина". Кроме того, показ встречи запланирован в сетке "Футбол 1". Здесь прямой эфир будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием экспертов и журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сделал резкое заявление в адрес своих подопечных. К слову, расположение команды покинули несколько игроков "Динамо".