Где смотреть "Шахтер" – "Реал": расписание трансляций Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет 1 декабря дома с мадридский "Реалом".

Встреча на столичном НСК "Олимпийский" пройдет без зрителей и начнется в 19:55.

Болельщики смогут посмотреть битву чемпионов Украины и Испании на телеканале "Футбол 1" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 1. В России поединок покажут по "Матч Премьер". Кроме того, игру можно будет посмотреть на канале "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре "горняки" сенсационно обыграли мадридский "Реал" (3:2), во втором выстояли нулевую ничью с итальянским "Интером". Встреча 3-го тура ЛЧ "Шахтер" – "Боруссия" М завершилась со счетом 0:6, а 4-го "Боруссия" М – "Шахтер" 4:0.