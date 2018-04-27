Где смотреть Рома – Ливерпуль: расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" в среду, 2 мая, проведет ответный полуфинал Лиги чемпионов с итальянской "Ромой". Команды встретятся на арене "Стдаио Олимпико" в столице Италии. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Рома – Ливерпуль. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

Увидеть прямую трансляцию встречи можно будет в эфире канала "Футбол 2". Здесь показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием экспертов и журналистов.

Кроме того, поединок "Рома" – "Ливерпуль" посмотрят зрители российских "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", а также белорусского "Беларусь 5".

Напомним, что в первом полуфинале "Ливерпуль" разгромил "Рому" перед глазами своих фанатов – 5:2. К 69-й минуте встречи на "Энфилде" счет был 5:0 в пользу команды Юргена Клоппа, однако в последней десятиминутке "волки" сумели дважды поразить ворота соперников и сохранить интригу в дуэли.

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