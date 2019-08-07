Где смотреть онлайн ЦСКА - Заря: расписание трансляций матча Лиги Европы

8 августа состоится первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором луганская "Заря" сыграет на выезде с ЦСКА (София). Игра пройдет в столице Болгарии, на арене "Васил Левски".

Напомним, что подопечные Виктора Скрипника на предыдущей стадии турнира прошли черногорскую "Будучность" (3:1 в гостях и 1:0 - дома). В отличие от украинской команды, болгарский ЦСКА прошел уже двоих соперников - черногорский "Титоград" (4:0, 0:0), а затем в послематчевой серии пенальти - хорватский "Осиек" (1:0, 0:1; по пенальти - 4:3).

ФК "Заря"

Луганчане отправились в Болгарию в среду, 7 августа. В составе делегации 20 футболистов, среди которых не оказалось одного из лидеров коллектива Артема Громова, забившего три мяча в двух играх с "Будучностью". Зато в футболке "Зари" может дебютировать арендованный у "Динамо" форвард Назарий Русин.

Поединок ЦСКА - "Заря" в прямом эфире покажет в Украине телеканал УНИАН. Начало матча - в 20.30.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа проведет свой поединок в Лиге Европы и ФК "Мариуполь". Стало известно, где смотреть матч "Мариуполь" - АЗ.

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