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29 мая • обновлено в 21:37
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Где смотреть онлайн Шахтер – Динамо: по какому каналу, расписание трансляций

1.7т
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Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграют в центральном матче 24-го тура розыгрыша Премьер-лиги Украины.

Встреча состоится на столичном НСК "Олимпийский", однако хозяевами выступят "горняки". Лидеры первенства сразятся со своим главным соперником в воскресенье, 31 мая. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало – в 17:00.

Увидеть главное дерби страны можно будет в эфире телеканала "Футбол 1", где показ будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Шахтер – Динамо

Шахтер – Динамо

ФК "Шахтер"

Отметим, что накануне встречи обе команды провели по два спарринга. "Шахтер" нанес поражения "Руху" и "Оболони-Бровар" с одинаковым счетом 4:0. "Динамо" в свою очередь сыграло вничью с "Рухом" (0:0) и переиграло "Олимпик" (2:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что игра с "Шахтером" будет больше похожа на товарищескую.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Премьер-лига Украины Динамо - Шахтер
Место
Украина Киев
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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