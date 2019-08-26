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Где смотреть онлайн Краснодар – Олимпиакос: расписание трансляций плей-офф Лиги чемпионов

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Российский футбольный клуб "Краснодар" во вторник, 27 августа, проведет ответный матч плей-офф отбора Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом".

"Быки" попытаются сотворить чудо после разгромного поражения на выезде 4:0. Поединок состоится на поле стадиона "Краснодар". Начало игры – в 22:00 по киевскому и московскому времени.

Увидеть противостояния россиян и греков можно будет благодаря трансляции на российских каналах "Матч ТВ" и "Матч! Премьер". Показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

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Олимпиакос – Краснодар

Олимпиакос – Краснодар

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Кроме того, трансляцию из Краснодара проведут белорусский вещатель "Беларусь 5" и казахский "Казспорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лиге чемпионов сыграли самый драматичный матч сезона, в котором было пробито 22 пенальти.

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Тема
Лига чемпионов
Место
Россия Краснодар
Теги
ФК Краснодар ФК Олимпиакос
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