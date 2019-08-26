Где смотреть онлайн Краснодар – Олимпиакос: расписание трансляций плей-офф Лиги чемпионов

Российский футбольный клуб "Краснодар" во вторник, 27 августа, проведет ответный матч плей-офф отбора Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом".

"Быки" попытаются сотворить чудо после разгромного поражения на выезде 4:0. Поединок состоится на поле стадиона "Краснодар". Начало игры – в 22:00 по киевскому и московскому времени.

Увидеть противостояния россиян и греков можно будет благодаря трансляции на российских каналах "Матч ТВ" и "Матч! Премьер". Показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Олимпиакос – Краснодар ФК "Краснодар"

Кроме того, трансляцию из Краснодара проведут белорусский вещатель "Беларусь 5" и казахский "Казспорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лиге чемпионов сыграли самый драматичный матч сезона, в котором было пробито 22 пенальти.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!