Где смотреть онлайн финал Лиги Европы Челси – Арсенал: расписание трансляций

Два представителя английской Премьер-лиги, лондонские "Челси" и "Арсенал", сойдутся в финале Лиги Европы сезона 2018/19.

Подопечные Маурицио Сарри и Унаи Эмери разыграют почетный трофей на Олимпийском стадионе в Баку в среду, 29 мая. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала Лиги Европы Челси – Арсенал. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть лондонского дерби можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Футбол 2". Здесь показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Кроме того, эфир из столицы Азербайджана в своей сетке запланировали российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", а также белорусский "Беларусь 5".

Отметим, что для "Арсенала" предстоящий финал является чрезвычайно важным. В случае победы "канониры" получат путевку в групповой турнир следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал УЕФА за проведение финалов еврокубков в странах Восточной Европы, вспомнив о финале Лиги чемпионов-2018 в Киеве.

Участники финала Лиги Европы "Челси" и "Арсенал" вернули в УЕФА часть своей билетной квоты. Фанаты обеих английских команд потребовали перенести решающий матч турнира из Баку.

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