Где смотреть онлайн Динамо - Брюгге: расписание трансляций квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в ответном поединке 3-го тура квалификации Лиги чемпионов сыграет дома с бельгийским "Брюгге". Поединок на столичном НСК "Олимпийский" пройдет во вторник, 13 августа.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Брюгге. Начало встречи в 20:30.

Поклонники футбола, которые не попадут на киевский стадион, смогут поддержать команду Александра Хацкевича у экранов ТВ. В прямом эфире игру "бело-синих" против вице-чемпионов Бельгии покажет украинский телеканал "2+2".

Кроме того, прямая телетрансляция запланирована на "9 канале" (Днепр) и российском "Матч! Футбол 2".

Матч в записи 14 августа покажет "Матч! Футбол 1". Начало в 02:25, 06:00, 12:00 и 17:55.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа киевляне не смогли увезти победу с гостевого матча против "Брюгге". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

10 августа в центральном матче 3-го тура УПЛ "бело-синие" уступили донецкому "Шахтеру" (1:2).

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