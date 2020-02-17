Где смотреть онлайн Боруссия – ПСЖ: по какому каналу матч Лиги чемпионов

Немецкая "Боруссия" и французский "Пари Сен-Жермен" встретятся друг с другом в Дортмунде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО БОРУССИЯ – ПСЖ

Поединок первого раунда плей-офф турнира, изменения в формате которого готовит УЕФА, состоится во вторник, 18 февраля, на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

"Боруссия" Дортмунд

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОРУССИЯ – ПСЖ

Увидеть интригующее противостояние в Украине можно будет на телеканале "Футбол 2".

В России поклонники футбола смогут следить за игрой благодаря вещателю "Матч! Футбол 1".

Эфир из Дортмунда на Беларусь организовывает "Беларусь 5. Интернет".

В Казахстане зрителям показ матча будет предложен на канале "Казахстан"/"Qazaqstan".

Как сообщал OBOZREVATEL, английский "Манчестер Сити" исключен из Лиги чемпионов на сезоны 2020/2021 и 2021/2022.

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