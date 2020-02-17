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17 февраля • обновлено в 22:21
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Где смотреть онлайн Боруссия – ПСЖ: по какому каналу матч Лиги чемпионов

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Немецкая "Боруссия" и французский "Пари Сен-Жермен" встретятся друг с другом в Дортмунде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО БОРУССИЯ – ПСЖ

Поединок первого раунда плей-офф турнира, изменения в формате которого готовит УЕФА, состоится во вторник, 18 февраля, на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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"Боруссия" Дортмунд

"Боруссия" Дортмунд

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОРУССИЯ – ПСЖ

  • Увидеть интригующее противостояние в Украине можно будет на телеканале "Футбол 2".

  • В России поклонники футбола смогут следить за игрой благодаря вещателю "Матч! Футбол 1".

  • Эфир из Дортмунда на Беларусь организовывает "Беларусь 5. Интернет".

  • В Казахстане зрителям показ матча будет предложен на канале "Казахстан"/"Qazaqstan".

Как сообщал OBOZREVATEL, английский "Манчестер Сити" исключен из Лиги чемпионов на сезоны 2020/2021 и 2021/2022.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига чемпионов
Место
Германия Дортмунд
Теги
ПСЖ Боруссия Дортмунд
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Ставка матча
все ставки
Марко Чеккинато
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Доминик Тим
VS
Фелипе Мелигени
Победа Доминика Тима с форой в -7,5 гейма
2.10 Сделать ставку
Хауме Муньяр
VS
Сальваторе Карусо
Победа Сальваторе Карусо с форой в +3,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Джанлука Магер
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда со счетом 2:0
1.80 Сделать ставку
Жоао Домингеш
VS
Педро Соуза
Победа Педро Соузы с форой в +2,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Аттила Балаш
VS
Пабло Куэвас
Победа Пабло Куэваса с форой в -4,0 гейма
1.84 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Уго Умбер
Победа Кайла Эдмунда с форой в +0,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Андреас Сеппи
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -4,0 гейма
1.97 Сделать ставку
Хенри Лааксонен
VS
Стив Джонсон
Победа Стива Джонсона с форой в -3,5 гейма
1.79 Сделать ставку
Ник Кирьос
VS
Томми Пол
Победа Ника Кирьоса с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку