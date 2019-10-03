Где смотреть онлайн Александрия – Гент: по какому каналу прямая трансляция матча Лиги Европы

Бронзовый призер чемпионата Украины "Александрия" в четверг, 3 октября, проведет второй матч группового этапа Лиги Европы.

Впервые в истории команда Владимира Шарана сыграет поединок основной сетки турнира на своем поле, которым для "Александрии" в нынешнем еврокубковом сезоне является "Арена Львов".

Наши ребята померятся силами с бельгийским "Гентом". Увидеть противостояние можно будет в эфире телеканала "Футбол 1". Начало игры – в 19:55. Показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

"Гент" на "Арене Львов" ФК "Гент"

Отметим, что в первом туре "Александрия" уступила на выезде немецкому "Вольфсбургу" (1:3), а бельгийцы обыграли французский "Сент-Этьен" (3:2).

Интересно, что цвета "Гента" защищают сразу три футболиста сборной Украины – защитник Игорь Пластун, хавбек Роман Безус и нападающий Роман Яремчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Александрия", "Динамо" и "Шахтер" угодили в странную ситуацию во втором туре еврокубков.

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