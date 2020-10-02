Где смотреть онлайн 5-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций
В украинской футбольной Премьер-лиге 3-4 октября состоятся матчи пятого тура национального чемпионата.
Лидер первенства киевское "Динамо" сыграет с "Зарей", а действующий чемпион "Шахтер" отправится на выезд в Чернигов к "Десне".
Болельщики традиционно смогут увидеть прямые трансляции матчей на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Представляем вашему вниманию полный календарь игрового дня.
Премьер-лига Украины. 5 тур
3 октября (суббота)
14:00. "Днепр-1" – "Ворскла", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Юрий Иванов
Арбитр VAR: Евгений Арановский
17:00. "Рух" – "Львов", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков
19:30. "Ингулец" – "Минай", "Футбол 2"
Кропивницкий, стадион "Зирка"
Главный арбитр: Николай Балакин
4 октября (воскресенье)
14:00. "Олимпик" – "Александрия", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
17:00. "Десна" – "Шахтер", "Футбол 1"
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Игорь Пасхал
17:00. "Динамо" – "Заря", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Виталий Романов
19:30. "Колос" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Виктор Копиевский
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.