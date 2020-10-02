Где смотреть онлайн 5-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций

В украинской футбольной Премьер-лиге 3-4 октября состоятся матчи пятого тура национального чемпионата.

Лидер первенства киевское "Динамо" сыграет с "Зарей", а действующий чемпион "Шахтер" отправится на выезд в Чернигов к "Десне".

Болельщики традиционно смогут увидеть прямые трансляции матчей на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Представляем вашему вниманию полный календарь игрового дня.

Премьер-лига Украины. 5 тур

3 октября (суббота)

14:00. "Днепр-1" – "Ворскла", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Юрий Иванов

Арбитр VAR: Евгений Арановский

17:00. "Рух" – "Львов", "Футбол 2"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

19:30. "Ингулец" – "Минай", "Футбол 2"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Николай Балакин

4 октября (воскресенье)

14:00. "Олимпик" – "Александрия", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

17:00. "Десна" – "Шахтер", "Футбол 1"

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Игорь Пасхал

17:00. "Динамо" – "Заря", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбитр VAR: Виталий Романов

19:30. "Колос" – "Мариуполь", "Футбол 1"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Виктор Копиевский

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.