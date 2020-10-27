Где смотреть "Локомотив" – "Бавария": расписание трансляций Лиги чемпионов

Во вторник, 27 октября, московский "Локомотив" примет на своем поле мюнхенскую "Баварию" во втором туре Лиги чемпионов.

В стартовом матче группового турнира российский клуб спас ничью в выездном поединке против австрийского "Зальцбурга" (2:2), а немцы разгромили мадридский "Атлетико" со счетом 4:0.

"Бавария" является явным фаворитом противостояния. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,11, а на ничью и победу "Локомотива" – за 9,50 и 21,00, соответственно.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 19:55 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 3" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 2, а в России игру покажут по "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

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