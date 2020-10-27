Где смотреть "Локомотив" – "Бавария": расписание трансляций Лиги чемпионов

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,4 т.
Игроки 'Баварии' празднуют гол

Во вторник, 27 октября, московский "Локомотив" примет на своем поле мюнхенскую "Баварию" во втором туре Лиги чемпионов.

В стартовом матче группового турнира российский клуб спас ничью в выездном поединке против австрийского "Зальцбурга" (2:2), а немцы разгромили мадридский "Атлетико" со счетом 4:0.

"Бавария" является явным фаворитом противостояния. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,11, а на ничью и победу "Локомотива" – за 9,50 и 21,00, соответственно.

Котировки на матч "Локомотив" - "Бавария"

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 19:55 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 3" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 2, а в России игру покажут по "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, где смотреть домашний матч "Шахтера" против "Интера" в Лиге чемпионов.

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