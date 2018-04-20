Где смотреть Бавария – Реал: расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов примет на своем поле мадридский "Реал". Классическое противостояние европейского футбола пройдет на стадионе "Альянц-Арена" в среду, 25 апреля. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Бавария – Реал. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

В Украине увидеть битву двух европейских грандов можно будет в прямом эфире на телеканале "Футбол 2". Здесь по традиции показ встречи будет сопровождаться аналитической студии с участием журналистов и экспертов.

Кроме того, прямую трансляцию из Мюнхена организовывают российские "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", а также белорусский "Беларусь 2".

Интересно, что "Бавария" и "Реал" являются рекордсменами еврокубков по количеству очных встреч. Игра в Мюнхене станет уже 25-й (!) в испано-немецком противостоянии. До этого команды по 11 раз обыгрывали друг друга и еще две встречи завершились вничью. На счету "Реала" 37 забитых мячей, "Бавария" поражала ворота соперника на один раз меньше.

Эти команды встречались между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов минувшего сезоне. Тогда при скандальном судействе венгра Виктора Кашшаи "Реал" сумел одолеть противника в овертайме ответной встречи (2:1, 1:2, д.в. 3:0).

Как сообщал "Обозреватель", мадридский "Реал" с грандиозным скандалом одолел туринскичй "Ювентус" в четвертьфинале Лиги чемпионов.