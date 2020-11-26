Где смотреть АЕК – "Заря": расписание трансляций матча Лиги Европы

В четверг, 26 ноября, состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы, в рамках которого "Заря" приедет в гости к АЕКу.

Луганский клуб занимает последнюю строчку в квартете G после трех матчей, не набрав ни одного очка и пропустив девять голов при двух забитых. В первом поединке греческая команда не оставила шансов подопечным Виктора Скрипника, разгромив их со счетом 4:1 на выезде.

Неудивительно, что "Заря" является аутсайдером матча. На победу АЕКа ставки принимаются за коэффициент 1,66, на ничью – за 4,00, а успех украинцев оценивается котировкой 5,00.

Прямую трансляцию противостояния, которое начнется в 19:55 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале "Volia Football HD 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, в первых двух турах "Заря" разгромно проиграла "Лестеру" на выезде и минимально уступила "Браге", пропустив два гола на старте встречи.