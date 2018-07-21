Где смотреть 1-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание трансляций

В воскресенье, 22 июля, в Украине стартует чемпионат страны по футболу в Премьер-лиге. Из-за игры за Суперкубок, 1-й тур растянется на шесть дней.

Украинские телезрители традиционно смогут посмотреть все матчи в прямом эфире. По два поединка покажут "Футбол 1" и "2+2", по одному - "Футбол 2" и ZIK.

Новости В УПЛ хотят ввести неожиданный запрет

22 июля, воскресенье

"Заря" - ФК "Мариуполь", 2+2

14:00. Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр матча: Николай Балакин (Киевская область)

"Карпаты" - ФК "Александрия", ZIK

17:00. Львов. Стадион "Украина"

Главный арбитр матча: Дмитрий Кутаков (Киевская область).

"Арсенал-Киев" - ФК "Львов", "Футбол 1"

19:30. Киев. УТК им. Банникова

Главный арбитр матча: Александр Дердо (Черноморск)

23 июля, понедельник

"Черноморец" - "Олимпик", "Футбол 2"

19:00. Стадион "Черноморец"

Главный арбитр матча: Максим Кривоносов (Киев).

25 июля, среда

"Десна" - "Шахтер", "Футбол 1"

19:00.Чернигов. Стадион им. Гагарина

Главный арбитр матча: Анатолий Абдула (Харьков).

"Динамо" - "Ворскла", "2+2"

19:00. Киев. НСК "Олимпийский" А

Главный арбитр матча: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Йосип Пиварич не стал пожимать руку президенту России Владимиру Путину во время церемонии награждения в финале чемпионата мира 2018 года.