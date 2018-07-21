Где смотреть 1-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание трансляций

В воскресенье, 22 июля, в Украине стартует чемпионат страны по футболу в Премьер-лиге. Из-за игры за Суперкубок, 1-й тур растянется на шесть дней.
Украинские телезрители традиционно смогут посмотреть все матчи в прямом эфире. По два поединка покажут "Футбол 1" и "2+2", по одному - "Футбол 2" и ZIK.
22 июля, воскресенье
"Заря" - ФК "Мариуполь", 2+2
14:00. Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр матча: Николай Балакин (Киевская область)
"Карпаты" - ФК "Александрия", ZIK
17:00. Львов. Стадион "Украина"
Главный арбитр матча: Дмитрий Кутаков (Киевская область).
"Арсенал-Киев" - ФК "Львов", "Футбол 1"
19:30. Киев. УТК им. Банникова
Главный арбитр матча: Александр Дердо (Черноморск)
23 июля, понедельник
"Черноморец" - "Олимпик", "Футбол 2"
19:00. Стадион "Черноморец"
Главный арбитр матча: Максим Кривоносов (Киев).
25 июля, среда
"Десна" - "Шахтер", "Футбол 1"
19:00.Чернигов. Стадион им. Гагарина
Главный арбитр матча: Анатолий Абдула (Харьков).
"Динамо" - "Ворскла", "2+2"
19:00. Киев. НСК "Олимпийский" А
Главный арбитр матча: Виктор Копиевский (Кропивницкий).
Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Йосип Пиварич не стал пожимать руку президенту России Владимиру Путину во время церемонии награждения в финале чемпионата мира 2018 года.
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