Российская певица Юлия Чичерина, которой Международная федерация футбола запретила выступать на мероприятиях ЧМ-2018, гневно отреагировала на такое решение. Артистка попала под санкции из-за того, что посещала аннексированный Крым и Донбасс, после чего засыпала организаторов мундиаля оскорблениями.

"Слава Богу, футболобандеровцы запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок-музыка протеста", – приводит слова Чичереной КП.

Отметим, что Юлия Чичерина не раз давала концерты на Донбассе. Она также получила "паспорт гражданки ЛНР" и отметилась оскорблениями в адрес украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне старта чемпионата мира по футболу 2018 года в России в Конгрессе США приготовили резолюцию по РФ.