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Футбольных предателей пожизненно дисквалифицировали

6.6тЧитать материал на украинском

КДК Федерации футбола Украины пожизненно отлучил от футбола 14 украинских игрок команды "Karpatalja",победившей в чемпионате мира среди непризнанных государств, который летом проходил в Лондоне.

"Участие команды в так называемом чемпионате непризнанных государств, негативно отразилось на авторитете и имидже Федерации футбола Украины и страны в целом, и поэтому дисциплинарным комитетом принято решение о пожизненной дисквалификации украинских игроков", - цитирует слова первого вице-президента ФФУ Вадима Костюченко Fakty.ua

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Чемпионат мира среди непризнанных государств проводит конфедерация независимых футбольных ассоциаций, в состав которой входят федерации, не являющиеся членами ФИФА.

В этом году турнир проходил в Лондоне. В нем приняли участие 16 сборных — Абхазии, Тибета, Северного Кипра, Секейского края и другие, а в отборочных матчах играли "команды" "ДНР" и "ЛНР".

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Тема
ФФУ
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Гы-гы-гы..
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