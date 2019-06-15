Футболисты сборной Украины - о победе в финале чемпионата мира U-20

Футболисты молодежной сборной Украины после победы в финале чемпионата мира U-20 с трудом подбирали слова, комментируя свой успех.

"Очень рад. Спасибо большое нашим болельщикам, что пришли и поддержали нас. Для нас это сильная победа. Очень старался. Может, и фарт был сегодня на моей стороне. Спасибо большое", - заявил форвард Владислав Супряга в эфире "UA:Перший".

Капитан сборной, Валерий Бондарь, смог с трудом подобрать слова во время флеш-интервью.

"Не могу это передать словами. Думаю, тот, кто выигрывал крупные турниры, тоже не смог бы описать эмоции. Это невероятно. Это победа, прежде всего, для всей Украины, для наших болельщиков, которые нас поддерживали и переживали, для наших родных и близких. Хочу сказать огромное спасибо тренерскому штабу, который вел команду к победе. И всем ребятам, которые отдавались во всех матчах полностью. Мы в это верили, мы это заслужили", - подытожил Бондарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Супряга стал одним из творцов победы, оформив дубль. Позже появилось эмоциональное видео торжественной церемонии награждения победителей мундиаля.

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