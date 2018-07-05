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Чемпионат мира 2018
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Футболисты сборной Хорватии не выдержали вопросов росСМИ

3.1тЧитать новость на украинском

У футболистов сборной Хорватии Шиме Врсалько и Деяна Ловрена сдали нервы после вопросов русских журналистов о связи хорватского ритейлера Agrokor с выступлением сборной Хорватии на чемпионате мира-2018. Игроки психанули и отказались продолжать пресс-конференцию.

Журналисты потребовали прокомментировать информацию о ситуации с хорватским ритейлером Agrokor, который задолжал около 1,1 миллиарда евро российскому "Сбербанку". Сообщалось, что крупнейшая частная компания Хорватии будет разделена между кредиторами, среди которых одними из крупнейших являются российские госбанки.

"Это не имеет никакого отношения к спорту, команда полностью сконцентрирована на предстоящей игре, мы не хотим ничего об этом слышать!" - сказал Врсалько.

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В свою очередь, Ловрен ответил оригинальнее:

"Agrokor падает, а мы на подъеме!" - заметил ведущий защитник сборной Хорватии и "Ливерпуля".

"Пожалуйста, не надо таких вопросов", - сказала пресс-атташе сборной Хорватии, передает "Спорт-Экспресс".

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 Россия – Хорватия пройдет в субботу, 7 июля, в Сочи.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ раскрыли тайный приказ в России про ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Объект
сборная Хорватии по футболу
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