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Футболисты российского клуба прибыли на матч ЛЧ на электричке

2.1тЧитать материал на украинском

Игроки российского "Локомотива" прибыли на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против "Порту" на электричке Московського центрального кольца. Воспользоваться общественным транспортом футболистов московского клуба заставило утрудненное движение на дорогах.

В 21:15 игроки "Локомотива" прибыли на станцию метро "Черкизовская". Таким образом футболисты успели на матч, сообщает Sports.ru.

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Напомним, что "Локомотив" уступил "Порту" со счетом 1:3. В первом тайме московский клуб не смог забил пенальти: удар Фернандеша парировал Касильяс. А с 76-й минуты подопечным Юрия Семина пришлось играть вдесятером: Кверквелия получил прямую красную.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики ЦСКА угодили в кровавое месиво перед матчем против "Ромы".

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Тема
Лига чемпионов
Объект
ФК Локомотив Москва
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