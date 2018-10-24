Футболисты российского клуба прибыли на матч ЛЧ на электричке

Игроки российского "Локомотива" прибыли на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против "Порту" на электричке Московського центрального кольца. Воспользоваться общественным транспортом футболистов московского клуба заставило утрудненное движение на дорогах.
В 21:15 игроки "Локомотива" прибыли на станцию метро "Черкизовская". Таким образом футболисты успели на матч, сообщает Sports.ru.
Локомотив приехал! pic.twitter.com/h9tx6qCd8s— Daria Yurko (@dari_yurko) 24 octobre 2018
Напомним, что "Локомотив" уступил "Порту" со счетом 1:3. В первом тайме московский клуб не смог забил пенальти: удар Фернандеша парировал Касильяс. А с 76-й минуты подопечным Юрия Семина пришлось играть вдесятером: Кверквелия получил прямую красную.
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