Футболисты "Барселоны" из-за коронавируса прошли нестандартную процедуру перед матчем ЛЧ

Всей делегации "Барселоны", прилетевшей в Неаполь на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи", прямо в самолете измерили температуру.
Об этом сообщает испанское издание AS.
Подобные меры вызваны распространением коронавируса в Италии. В местных медиа появилась информация, что непосредственно в Неаполе зафиксированы два случая подозрения на коронавирус.
Игроки "Барселоны" во главе с Лионелем Месси прибыли в Неаполь
На прошлой неделе несколько матчей чемпионата Италии отменили из-за коронавируса. Вероятно, переносы игр продолжатся.
Матч "Наполи" – "Барселона" пройдет во вторник, 25 февраля, в Неаполе. Начало – в 22.00 по киевскому времени.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии резко вспыхнула эпидемия заражения китайским коронавирусом COVID-19 – за последнее время были подтверждены десятки новых случаев, из-за чего на Апеннинах началась паника.
С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.