Футболисты "Барселоны" из-за коронавируса прошли нестандартную процедуру перед матчем ЛЧ

Всей делегации "Барселоны", прилетевшей в Неаполь на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи", прямо в самолете измерили температуру.

Об этом сообщает испанское издание AS.

Подобные меры вызваны распространением коронавируса в Италии. В местных медиа появилась информация, что непосредственно в Неаполе зафиксированы два случая подозрения на коронавирус.

Игроки "Барселоны" во главе с Лионелем Месси прибыли в Неаполь

На прошлой неделе несколько матчей чемпионата Италии отменили из-за коронавируса. Вероятно, переносы игр продолжатся.

Матч "Наполи" – "Барселона" пройдет во вторник, 25 февраля, в Неаполе. Начало – в 22.00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии резко вспыхнула эпидемия заражения китайским коронавирусом COVID-19 – за последнее время были подтверждены десятки новых случаев, из-за чего на Апеннинах началась паника.

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