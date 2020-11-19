Футболисты "Арсенала" устроили драку на тренировке

Футболисты лондонского "Арсенала" Давид Луис и Даниэль Себальос подрались во время тренировочного занятия. сообщает Give me Sport, со ссылкой на журналиста Дэвида Орнштейна из The Athletic

По информации источника, после жесткого стыка бразильский защитник ударил испанца по лицу. Себальос упал на газон, у него пошла кровь. Испанец хотел ответить партнеру по команде, но его удержали другие игроки клуба и сотрудники "канониров", которые вмешались в потасовку.

В итоге обоих участников конфликта отправили домой. Поле трех выходных, команда вновь собралась в Лондоне, где Луис и Себальос извинились перед одноклубниками.

Орнштейн уточняет, что напряжения в клубе нет, а инцидент на тренировке свидетельствует лишь о соревновательном духе. Это именно то, что главнй тренер "Арсенала" Микель Артета хочет видеть от своих игроков, поэтому маловероятно, что Себальос и Луис получат какие-то санкции.

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