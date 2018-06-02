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Футболиста застрелили на вечеринке

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Футболист колумбийского клуба "Кортулуа" Алехандро Пеньяранда был убит во время вечеринки в доме другого игрока — Кристиана Борхи. Неизвестный перепрыгнул ограду и произвел несколько выстрелов.

Пеньяранда погиб на месте, а его партнер по команде Эйссен Искьердо получил ранения и был доставлен в больницу, сообщает Universal.

"На вечеринке находилось несколько футболистов. В какой-то момент неизвестный мужчина перепрыгнул через ограду, а потом начал стрелять в игроков. Мы предполагаем, что конфликт произошел из-за женщины", - заявил генерал полиции Уго Касос.

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Как отмечают колумбийские издания, на 2 июня властям не удалось обнаружить преступника по горячим следам.

Полиция объявила вознаграждение в размере 10 млн песо (около $3,5 тыс.) за любую информацию, которая в последствии приведет к аресту.

В последние годы Пеньяранда был одним из лидеров своей команды. В 2017 году "Кортулуа" вылетала во второй по силе дивизион страны, где в нынешнем сезоне была одним из лидеров. На счету убитого футболиста 13 голов в 13 матчах.

Ранее сообщалось, что жена известного спортсмена по-садистски убила детей и попыталась зарезаться.

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