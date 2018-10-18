МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Футболиста "Ювентуса" выгнали из-за Роналду

11.4тЧитать материал на украинском

Аргентинский форвард Гонсало Игуаин, который летом перешел с "Ювентуса" в "Милан", рассказал о причинах своего трансфера. Футболист обвинил в сложившейся ситуации звезду туринцев Криштиану Роналду.

По мнению Игуаина, трансфер португальского форварда в "Ювентус" послужил причиной его перехода в "Милан".

"С дня финала Кубка Италии мне начало казаться, что что-то сломалось. А потом они купили Роналду. Решение покинуть клуб не было моим, я отдал "Ювентусу" все, выиграл много трофеев. Когда Криштиану приехал, мне сказали, что я не могу остаться, и они попытаются решить этот вопрос. Лучшим вариантом был "Милан", - цитирует Игуаина Football Italia.

Гонсало Игуаин

Гонсало Игуаин

AC Milan

Новости
Кто такая Кэтрин Майорга: что нужно знать о жертве изнасилования Криштиану Роналду

Несмотря на сложившуюся ситуацию аргентинский форвард по-прежнему трепетно относится к своему бывшему клубу.

"Я чувствую только любовь, потому что они очень хорошо относились ко мне. Мои товарищи по команде и фанаты очень хорошо меня приняли, но я никогда не просил уйти. В принципе, меня выгнали", - прояснил отношения с "Ювентусом" Игуаин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду поставил условие "Ювентусу".

Персоны
Криштиану РоналдуГонсало Игуаин
Объект
ФК Ювентус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
3
Интересно
8
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги