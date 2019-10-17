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17 октября • обновлено в 19:19
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Футболист устроил "самое поразительное празднование гола в истории"

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Английский футболист голландского "Алмере" Шейон Харрисон, празднуя свой гол в матче с "Эй Эхед Иглз", словил пластиковый стакан с пивом, брошенным с трибуны, выпил его, и выкинул назад.

Такой невероятный трюк 22-летнему нападающему удался в 10-м тура Эрстедивизи (второй по уровню турнир чемпионата Нидерландов).

Это видео моментально стало вирусным и за сутки собрало тысячи просмотров. В комментариях болельщики назвали такое празднование, самым поразительным в истории. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Пауло Бананада отметился одиозной выходкой на турнире FFC 40 в столице Перу Лиме. Он выпил пива во время боя и продолжил драться.

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Тема
чемпионат Голландии
Место
Нидерланды
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