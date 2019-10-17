Английский футболист голландского "Алмере" Шейон Харрисон, празднуя свой гол в матче с "Эй Эхед Иглз", словил пластиковый стакан с пивом, брошенным с трибуны, выпил его, и выкинул назад.

Такой невероятный трюк 22-летнему нападающему удался в 10-м тура Эрстедивизи (второй по уровню турнир чемпионата Нидерландов).

Это видео моментально стало вирусным и за сутки собрало тысячи просмотров. В комментариях болельщики назвали такое празднование, самым поразительным в истории. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Hoe vang je een biertje wat vanuit het uitvak word gegooid? #almgae @FootballCulture pic.twitter.com/yRKEATAAhZ — Rob #7 (@Ryolo19) October 13, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Пауло Бананада отметился одиозной выходкой на турнире FFC 40 в столице Перу Лиме. Он выпил пива во время боя и продолжил драться.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!