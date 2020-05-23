Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь во время подготовки к возобновлению сезона в Премьер-лиге Украины получил на тренировке серьезное повреждение.

Валерий Бондарь Footboom

Как сообщает пресс-служба чемпионов Украины у футболиста диагностирован перелом левой лодыжки большеберцовой кости. Восстановление после таких травм занимает до трех месяцев.

Бондарь в текущем сезоне в общей сложности провел 10 поединков (6 - в основе). Забил 1 гол и заработал 3 желтой карточки.

Напомним, что матч 24-го тура возобновленного сезона УПЛ "Шахтер" – "Динамо" не состоится 30 мая в Харькове, как было запланировано. Встреча перенесена на 6 июня в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятеро футболистов киевского "Динамо" получили травмы после выхода с карантина.

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