Футболист сборной Украины забил в первом же матче за итальянский клуб

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился забитым мячем в своем первом же матче за итальянский клуб.

Футболист сборной Украины на предсезонном турнире Trophy Framar реализовал пенальти на 35-й минуте игры против "Брусапорто", сделав счет 5:0.

26-летний украинец провел 45 минут и был заменен в перерыве, как и все остальные футболисты "Аталанты", вышедшие в старте. Итоговый счет встречи - 9:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, после небольшой трансферной саги Малиновский таки перебрался в Италию, подписав 5-летний контракт с "Аталантой".

В "Генке" до последнего не хотели отпускать Руслана, на что игрок устроил своеобразный демарш.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!