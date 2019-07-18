Футболист сборной Украины забил в первом же матче за итальянский клуб

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился забитым мячем в своем первом же матче за итальянский клуб.
Футболист сборной Украины на предсезонном турнире Trophy Framar реализовал пенальти на 35-й минуте игры против "Брусапорто", сделав счет 5:0.
26-летний украинец провел 45 минут и был заменен в перерыве, как и все остальные футболисты "Аталанты", вышедшие в старте. Итоговый счет встречи - 9:0.
#TrofeoFraMar #Atalanta 🆚 #Brusaporto 9-0— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 18 июля 2019 г.
⚽️⚽️ #Colley
⚽️ Tomasi (B) autogol
⚽️ Esposito (B) autogol
⚽️ #Malinovskyi
⚽️⚽️⚽️ #Traore
⚽️ @LuisFMurielCF
🔎 https://t.co/IWSFOSJ3pW#GoAtalantaGo ⚫️🔵 #preseason pic.twitter.com/WplAAZmOhF
Как сообщал OBOZREVATEL, после небольшой трансферной саги Малиновский таки перебрался в Италию, подписав 5-летний контракт с "Аталантой".
В "Генке" до последнего не хотели отпускать Руслана, на что игрок устроил своеобразный демарш.
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