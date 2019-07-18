Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Футболист сборной Украины забил в первом же матче за итальянский клуб

Читать материал на украинском

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился забитым мячем в своем первом же матче за итальянский клуб.

Футболист сборной Украины на предсезонном турнире Trophy Framar реализовал пенальти на 35-й минуте игры против "Брусапорто", сделав счет 5:0.

26-летний украинец провел 45 минут и был заменен в перерыве, как и все остальные футболисты "Аталанты", вышедшие в старте. Итоговый счет встречи - 9:0.

Новости
"Больше давления": легенда "Милана" предостерег Малиновского

Как сообщал OBOZREVATEL, после небольшой трансферной саги Малиновский таки перебрался в Италию, подписав 5-летний контракт с "Аталантой".

В "Генке" до последнего не хотели отпускать Руслана, на что игрок устроил своеобразный демарш.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Руслан Малиновский
Тег
ФК Аталанта
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel