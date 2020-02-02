Футболист сборной Украины забил фантастический "самонаводящийся" гол

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус отличился фантастическим ударом в 24-м туре чемпионата Бельгии по футболу.

Роман Безус kaagent.be

29-летний игрок сборной Украины открыл счет в матче против "Мехелена". Уже на 1-й минуте гости получили право на штрафной, который безупречно исполнил наш соотечественник. Безус настолько хитро закрутил мяч, что он словно радиоуправляемый в последний момент вильнул перед голкипером и залетел в ворота.

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Отметим, что спустя 10 минут после гола футболист рассек ногу в столкновении с голкипером соперника. Врачам пришлось наложить Роману четыре шва специальным степлером, после чего украинец продолжил игру, и провел на поле более часа.

Роман Безус kaagent.be

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Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря Безус отличился элегантным забитым мячом в матче местного чемпионата против "Кортрейка".

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