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Футболист "Локомотива" забил плечом на последней секунде и спас команду от поражения

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
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Алексей Миранчук

Алексей Миранчук забивает гол "Крыльям Советов". кадр из трансляции

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук спас свою команду от поражения, забив гол на последней секунде поединка 25-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге (РПЛ) против "Крыльев Советов".

5-й добавленной минуте португалец Жоау Мариу сместился чуть в центр и навесил в штрафную на ближнюю штангу. Хавбек успешно сыграл на опережение, плечом перекинув голкипера, установив счет 1:1.

Этот гол для Алексея стал четвертым в трех турах после возобновления РПЛ. "Локомотив" после ничьей остался на втором месте и отстает от "Зенита" на восемь очков (у питерцев игра в запасе).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Локомотив" 14 мая официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Юрием Семиным, который ранее тренировал киевское "Динамо".

Эту ситуацию нападающий "Зенита" Артём Дзюба назвал позорищем.

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