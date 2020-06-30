Футболист "Локомотива" забил плечом на последней секунде и спас команду от поражения

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук спас свою команду от поражения, забив гол на последней секунде поединка 25-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге (РПЛ) против "Крыльев Советов".

5-й добавленной минуте португалец Жоау Мариу сместился чуть в центр и навесил в штрафную на ближнюю штангу. Хавбек успешно сыграл на опережение, плечом перекинув голкипера, установив счет 1:1.

Этот гол для Алексея стал четвертым в трех турах после возобновления РПЛ. "Локомотив" после ничьей остался на втором месте и отстает от "Зенита" на восемь очков (у питерцев игра в запасе).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Локомотив" 14 мая официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Юрием Семиным, который ранее тренировал киевское "Динамо".

Эту ситуацию нападающий "Зенита" Артём Дзюба назвал позорищем.