Футболист "Динамо" за огромные деньги переходит в знаменитый клуб

Перуанский защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано близок к переходу в американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси".

Руководство клуба MLS и игрок уже практически договорились, информирует перуанский портал Elfutbolero.com.pe. В новой команде Самбрано будет зарабатывать 2 млн долларов в год. Примечательно, что источник называет такую зарплату "низкой". О других деталях соглашения не известно.

Отметим, что "Лос-Анджелес Гэлакси" – самый титулованный клуб MLS, выигрывавший североамериканскую лигу пять раз.

Merci à @LaBlanquirrojaF, qui nous informe que le #LAGalaxy travaille encore sur la possible venue de Carlos Zambrano en défense central. 💫



Cependant le joueur est actuellement avec les U23 du Pérou. 🇵🇪 pic.twitter.com/bG7nk2rllk — LA Galaxy ⭐️🇫🇷 (@la_lagalaxyfr) 15 Eanáir 2020

Ранее СМИ сообщали, что Самбрано собирается продолжить карьеру на родине, в частности, на него претендовал перуанский клуб "Альянса Лима", предлагавший футболисту 400 тысяч долларов в год.

Самбрано перешел в "Динамо" в январе 2018 года, однако с тех пор так и не сыграл ни одного матча за основную команду "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Динамо" оформило второй трансфер 2020 года, отдав в аренду в "Коринтианс" защитника Сидклея.

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