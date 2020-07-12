Футболист 'Динамо' подрался с одноклубником и исключен из заявки, - СМИ

Нападающего киевского "Динамо" Жерсона Родригеса, который выступает за "Анкарагюджю" на правах аренды,исключили из заявки команды на матч 32-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая".

Как сообщает bein sports 25-летний люксембуржец устроил драку с одноклубником Анте Кулушичем. Турецкие СМИ выложили снимок пострадавшего.

Пострадавший футболист / yenicaggazetesi.com.tr

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля Родригеса оштрафовали за неспортивное поведение в матче турецкой Суперлиги против "Трабзонспора".

Напомним, что он был отправлен в аренду из-за систематического нарушения режима в "Динамо".

Ранее Жерсон отказался возвращаться в киевский клуб, пока главным тренером команды остается Алексей Михайличенко.