Футболист "Динамо" подрался с одноклубником и исключен из заявки, - СМИ
Нападающего киевского "Динамо" Жерсона Родригеса, который выступает за "Анкарагюджю" на правах аренды,исключили из заявки команды на матч 32-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая".
Как сообщает bein sports 25-летний люксембуржец устроил драку с одноклубником Анте Кулушичем. Турецкие СМИ выложили снимок пострадавшего.
Пострадавший футболист / yenicaggazetesi.com.tr
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля Родригеса оштрафовали за неспортивное поведение в матче турецкой Суперлиги против "Трабзонспора".
Напомним, что он был отправлен в аренду из-за систематического нарушения режима в "Динамо".
Ранее Жерсон отказался возвращаться в киевский клуб, пока главным тренером команды остается Алексей Михайличенко.
Поделиться в Facebook