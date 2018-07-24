Футболист "Боруссии" "спас" юного болельщика от охраны: опубликовано видео

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич совершил благородный поступок во время предсезонной подготовки клуба. "Шмели" в США играют за Международный Кубок чемпионов.
Эпизод произошел после матча с "Ливерпулем", в котором немецкая команда одержала победу со счетом 3:1. На поле "Бэнк оф Америка Стэйдиум" выбежал юный болельщик Кристиана, чтобы сделать с ним селфи. Против были работники службы безопасности - они тут же схватили мальчика и оттащили его от 22 номера "Боруссии".
Did you see that?!@BlackYellow's Christian Pulisic (@cpulisic_10) halted a NextVR interview to take a photo with a young fan who ran out on the field to meet the @ussoccer_mnt star! 👏— NextVR (@nextvr) 24 липня 2018 р.
#ICC2018 #ChampionsMeetHere #USMNT @IntChampionsCup pic.twitter.com/WMF97qYKpi
19-летний Пулишич бросил микрофон на газон, догнал охранников и осуществил мечту болельщика, сделав с ним селфи.
Футболист играет за "Боруссию" с 2015 года. За это время провел за клуб 97 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 20 результативных передач.
Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики "Боруссии" были очень недовольны продажей форварда сборной Украины Андрея Ярмоленко.