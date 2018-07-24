Футболист "Боруссии" "спас" юного болельщика от охраны: опубликовано видео

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич совершил благородный поступок во время предсезонной подготовки клуба. "Шмели" в США играют за Международный Кубок чемпионов.

Эпизод произошел после матча с "Ливерпулем", в котором немецкая команда одержала победу со счетом 3:1. На поле "Бэнк оф Америка Стэйдиум" выбежал юный болельщик Кристиана, чтобы сделать с ним селфи. Против были работники службы безопасности - они тут же схватили мальчика и оттащили его от 22 номера "Боруссии".

19-летний Пулишич бросил микрофон на газон, догнал охранников и осуществил мечту болельщика, сделав с ним селфи.

Футболист играет за "Боруссию" с 2015 года. За это время провел за клуб 97 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 20 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики "Боруссии" были очень недовольны продажей форварда сборной Украины Андрея Ярмоленко.