Франция - Хорватия: обзор финала ЧМ-2018

Сборная команда Франции во второй раз стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 1998 году. Тот ЧМ проходил на территории Франции.

Подопечные Дидье Дешама в решающем мачте одолели команду Хорватии. Игра завершилась со счетом 4:2.

Матч состоялся в Москве на арене "Лужники".

OBOZREVATELпредлагает своим читателям посмотреть видеообзор игры.

Франция – Хорватия 4:2 (2:1, 2:1)

Голы: 1:0 – 18, автогол Манджукич, 1:1 – 28 Перишич, 2:1 – 38, пенальти Гризманн, 3:1 – 59 Погба, 4:1 – 65 Мбаппе, 4:2 – 69 Манджукич.

Франция – Льорис, Павар, Варан, Умтити, Люка Эрнандес, Мбаппе, Погба, Канте (Нзонзи, 55), Матюиди (Толиссо, 73), Гризманн, Жиру (Фекир, 81).

Хорватия – Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич (Пьяца, 81), Брозович, Ребич (Крамарич, 71), Модрич, Ракитич, Перишич, Манджукич.

Предупреждения: Канте (27), Люка Эрнандес (41), Врсалько (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, кипер французов допустил нелепую ошибку в финальном матче ЧМ-2018.